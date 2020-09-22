Глава Минобороны Украины пожаловался ЕС на учения «Кавказ-2020»

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Министр обороны Украины Андрей Таран на встрече с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем заявил об угрозе «стабильности в Черноморском бассейне» из-за проведения Россией учений «Кавказ-2020».
Глава Минобороны Украины пожаловался ЕС на учения «Кавказ-2020»
  • Reuters

Об этом говорится в пресс-релизе Минобороны Украины.

«Министр обороны Украины также сообщил об угрозах, которые возникают в результате проведения Россией многонациональных стратегических учений «Кавказ-2020». Андрей Таран подчеркнул, что военные формирования, которые участвуют в этих учениях, а также задействованная в них система военного управления могут быть использованы для проведения непредсказуемых эскалационных действий и создают угрозу стабильности в Черноморском бассейне», — говорится в сообщении.

Таран сообщил Боррелю о проведении Украиной ответных учений «Объединённые усилия — 2020» с участием стран НАТО.

Ранее сообщалось, что российские ЗРК при поддержке авиации отразили ракетную атаку условного противника на учениях «Кавказ-2020».

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