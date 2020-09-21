Польша, Литва и Румыния предлагают ЕС дать Белоруссии безвиз

Польша, Литва и Румыния обратились в ЕС с просьбой дать Белоруссии безвизовый режим, доступ к финансовым институтам и помощь в присоединении к ВТО.

«Мы считаем, что, поддерживая народ Белоруссии, Европейский союз — как крупная мировая экономическая держава — должен предоставить пакет помощи для демократических и экономических преобразований в Белоруссии», — приводит РИА Новости заявление трёх стран.

Отмечается, что пакет должен включать среди прочего: «содействие торговле с ЕС и помощь в переговорах о вступлении в ВТО, безвизовый режим при наличии необходимых условий, содействие диверсификации энергетического сектора и энергетической безопасности Беларуси», а также «доступ к финансовым ресурсам для реструктуризации и запуска либеральной экономики Беларуси».

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что страны «вишеградской группы» (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) готовы ввести безвизовый режим для граждан Белоруссии.