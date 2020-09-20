ОМОН выставил оцепление рядом с резиденцией Лукашенко
- Reuters
Как уточняет агентство, используется спецтехника, в том числе заградительная машина.
Также на месте присутствуют два БТР и другая военная техника. Перекрыт проход к Верховному суду и дворцу президента.
В настоящее время у расположенной неподалеку стелы «Минск — город-герой» собрались несколько тысяч человек, которые движутся по проспекту Победителей в направлении Дворца независимости.
Ранее в МВД Белоруссии сообщили, что в Бресте сотрудники милиции применили слезоточивый газ для пресечения противоправных действий.