ОМОН выставил оцепление рядом с резиденцией Лукашенко

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В Минске справа от резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко — на мосту на Орловской улице — выставлено оцепление бойцов ОМОНа, сообщает РИА Новости.
ОМОН выставил оцепление рядом с резиденцией Лукашенко
  • Reuters

Как уточняет агентство, используется спецтехника, в том числе заградительная машина.

Также на месте присутствуют два БТР и другая военная техника. Перекрыт проход к Верховному суду и дворцу президента. 

В настоящее время у расположенной неподалеку стелы «Минск — город-герой» собрались несколько тысяч человек, которые движутся по проспекту Победителей в направлении Дворца независимости.

Ранее в МВД Белоруссии сообщили, что в Бресте сотрудники милиции применили слезоточивый газ для пресечения противоправных действий.

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