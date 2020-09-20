Путин заявил о содействии Южной Осетии в решении актуальных задач
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- РИА Новости
«Уверен, что отношения между нашими странами будут и впредь развиваться в духе Договора о союзничестве и интеграции. Россия, со своей стороны, продолжит оказывать всемерное содействие Южной Осетии в решении актуальных социально-экономических задач, а также в обеспечении национальной безопасности», — говорится в поздравлении.
Российский лидер пожелал Бибилову крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности, а народу республики — мира и процветания.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Южной Осетией.