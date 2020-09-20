Путин заявил о содействии Южной Осетии в решении актуальных задач

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин поздравил южноосетинского коллегу Анатолия Бибилова с Днём республики, заявив о содействии стране в решении актуальных задач и обеспечении национальной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Путин заявил о содействии Южной Осетии в решении актуальных задач
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«Уверен, что отношения между нашими странами будут и впредь развиваться в духе Договора о союзничестве и интеграции. Россия, со своей стороны, продолжит оказывать всемерное содействие Южной Осетии в решении актуальных социально-экономических задач, а также в обеспечении национальной безопасности», — говорится в поздравлении.

Российский лидер пожелал Бибилову крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности, а народу республики — мира и процветания.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Южной Осетией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить