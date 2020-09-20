В Раде подвергли критике позицию Киева по Белоруссии

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Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний подверг критике позицию правительства Украины по Белоруссии.
В Раде подвергли критике позицию Киева по Белоруссии
  • © REUTERS/Valentyn Ogirenko

«То, как ведет себя наша власть, лично у меня ничего, кроме отвращения, не вызывает», — цитирует Загороднего сайт партии.

По его словам, Украина сыграла существенную роль в белорусских беспорядках.

Он уточнил, что некоторые активисты из Белоруссии проходили подготовку на Украине.

Ранее Юрий Загородний заявил, что развал газотранспортной системы Украины станет для США следующей целью, если «Северный поток — 2» будет заблокирован.

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