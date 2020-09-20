В Раде подвергли критике позицию Киева по Белоруссии
- © REUTERS/Valentyn Ogirenko
«То, как ведет себя наша власть, лично у меня ничего, кроме отвращения, не вызывает», — цитирует Загороднего сайт партии.
По его словам, Украина сыграла существенную роль в белорусских беспорядках.
Он уточнил, что некоторые активисты из Белоруссии проходили подготовку на Украине.
Ранее Юрий Загородний заявил, что развал газотранспортной системы Украины станет для США следующей целью, если «Северный поток — 2» будет заблокирован.