В Раде подвергли критике позицию Киева по Белоруссии

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний подверг критике позицию правительства Украины по Белоруссии.

«То, как ведет себя наша власть, лично у меня ничего, кроме отвращения, не вызывает», — цитирует Загороднего сайт партии.

По его словам, Украина сыграла существенную роль в белорусских беспорядках.

Он уточнил, что некоторые активисты из Белоруссии проходили подготовку на Украине.

Ранее Юрий Загородний заявил, что развал газотранспортной системы Украины станет для США следующей целью, если «Северный поток — 2» будет заблокирован.