Число случаев COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 231

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Количество зарегистрированных случаев коронавируса в Белоруссии за сутки выросло на 231 — до 75 461.
Число случаев COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 231
  • Reuters

«Зарегистрирован 75 461 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 715 380 тестов», — приводит РИА Новости сообщение республиканского Минздрава.

По данным пресс-службы, «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 776 пациентов с рядом хронических заболеваний и с выявленной коронавирусной инфекцией».

Ранее сообщалось, что в Польше прирост случаев COVID-19 за сутки впервые превысил 1 тыс.

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