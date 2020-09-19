Число случаев COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 231
- Reuters
«Зарегистрирован 75 461 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 715 380 тестов», — приводит РИА Новости сообщение республиканского Минздрава.
По данным пресс-службы, «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 776 пациентов с рядом хронических заболеваний и с выявленной коронавирусной инфекцией».
Ранее сообщалось, что в Польше прирост случаев COVID-19 за сутки впервые превысил 1 тыс.