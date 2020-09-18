Анита Цой объяснила своё участие в записи песни «Любимую не отдают»

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Певица Анита Цой в разговоре с RT объяснила своё участие в записи песни «Любимую не отдают», а также рассказала, что думает о ситуации в Белоруссии.
Анита Цой объяснила своё участие в записи песни «Любимую не отдают»

«Моё участие в записи песни и клипа «Любимую не отдают» — это моя добрая воля, это мой бескорыстный вклад в поддержку мирного урегулирования нынешних волнений на дружественной нам белорусской земле. В конце концов, это моя гражданская позиция россиянки», — заявила Цой.

Она рассказала, что в детстве часто проводила лето в Белоруссии и полюбила этот гостеприимный край всем сердцем.

«У меня в Минске по сей день есть друзья. Они разные, и мнения у них разные. И я болею за них всей душой! Сегодня для меня главное — это благополучие и процветание всего белорусского народа», — отметила артистка.

Цой считает, что сейчас для Белоруссии главное — спокойствие и мир в стране. 

«Сегодня главная задача — добиться спокойствия и мира в стране, добиться целостности народа. И уже потом перейти к спокойному обсуждению проблем. Я отношусь к людям, которые любят Белоруссию и искренне переживают за её народ, и именно об этом я пела в песне!» — заключила она.

Ранее российские и белорусские артисты записали песню, в которой процитировали слова президента Белоруссии Александра Лукашенко «Любимую не отдают». Ролик под названием «Артисты за мир — Любимую не отдают» опубликован на YouTube.

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