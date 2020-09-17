Число случаев заболевания коронавирусом в Казахстане превысило 107 тысяч

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За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Казахстане возросло на 72 и достигло 107 056.
Число случаев заболевания коронавирусом в Казахстане превысило 107 тысяч
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на межведомственную комиссию страны.

Общее число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в Казахстане  составляет 1680.

С начала пандемии в стране выздоровели более 100,4 тыс. пациентов с коронавирусом.

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