Число случаев заболевания коронавирусом в Казахстане превысило 107 тысяч

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Казахстане возросло на 72 и достигло 107 056.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на межведомственную комиссию страны.

Общее число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в Казахстане составляет 1680.

С начала пандемии в стране выздоровели более 100,4 тыс. пациентов с коронавирусом.