Минпромторг предложил закрыть торгпредства на Украине и в Литве
- РИА Новости
Как указывается в пояснительной записке, украинский кабмин в августе принял постановление о прекращении действия соглашения между правительствами стран о взаимном учреждении торгпредств, что стало одной из причин разработки проекта.
Также отмечается, что торгпредство в Литве действует в соответствии с соглашением о взаимном учреждении представительств от 1992 года, при этом литовского торгпредства в России нет.
«Значимых двусторонних инициатив со стороны российских и литовских экономоператоров не отмечено, перспектив расширения и диверсификации взаимной торговли в настоящее время не просматривается», — говорится в тексте.
Кроме того, подчеркнули в министерстве, внешнеэкономическая политика Вильнюса не способствует наращиванию торговых связей с Москвой.