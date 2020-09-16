Минпромторг предложил закрыть торгпредства на Украине и в Литве

Минпромторг предложил ликвидировать российские торговые представительства на Украине и в Литве. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

Как указывается в пояснительной записке, украинский кабмин в августе принял постановление о прекращении действия соглашения между правительствами стран о взаимном учреждении торгпредств, что стало одной из причин разработки проекта.

Также отмечается, что торгпредство в Литве действует в соответствии с соглашением о взаимном учреждении представительств от 1992 года, при этом литовского торгпредства в России нет.

«Значимых двусторонних инициатив со стороны российских и литовских экономоператоров не отмечено, перспектив расширения и диверсификации взаимной торговли в настоящее время не просматривается», — говорится в тексте.

Кроме того, подчеркнули в министерстве, внешнеэкономическая политика Вильнюса не способствует наращиванию торговых связей с Москвой.