В Белоруссии заявили о попадании в интернет личных данных около 300 милиционеров

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RT
С 9 августа этого года в сеть попали личные данные около 300 белорусских милиционеров. Об этом в ходе брифинга МВД в Минске заявил начальник Главного управления собственной безопасности МВД Белоруссии полковник милиции Андрей Паршин.
В Белоруссии заявили о попадании в интернет личных данных около 300 милиционеров
  • Reuters

Травле по телефону и в социальных сетях подвергаются не только милиционеры, но и члены их семей.

«За период с 9 августа данные около 300 сотрудников милиции попали в интернет. Что касается угроз, оскорблений и клеветы, то более 250 сотрудников и членов их семей подверглись давлению», — рассказал Андрей Паршин.

В адрес членов семей милиционеров звучат оскорбления, угрозы расправы и даже изнасилования, в том числе и по отношению к детям. Отделом собственной безопасности принимаются меры по охране семей милиционеров.

«Мы оказываем помощь по всем критериям, обеспечиваем физическую безопасность. Я не завидую тем маргиналам, которые посмеют сунуться к членам наших семей. Мало не покажется», — заявил Андрей Паршин.

Ранее в МВД Белоруссии возбудили 43 уголовных дела из-за угроз насилия в отношении сотрудников милиции.

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