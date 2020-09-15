Мишустин провёл телефонный разговор с премьером Белоруссии
- РИА Новости
«Состоялся телефонный разговор Михаила Мишустина с премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко», — говорится в сообщении.
Как отмечается, стороны обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, а также тематику взаимодействия в рамках Союзного государства.
Накануне в Сочи состоялись переговоры президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко. Главы государств беседовали более четырёх часов.