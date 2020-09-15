Зеленский прибыл с визитом в Австрию

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Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Австрию с первым зарубежным визитом после объявления карантина. Об этом заявили в пресс-службе президента.
Зеленский прибыл с визитом в Австрию
  • © president.gov.ua

«Начался официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в Республику Австрия», — говорится в сообщении.

Как отмечается, Зеленский акцентировал внимание на том, что это его первый международный визит после объявления карантина в связи с пандемией COVID-19.

В своём Twitter президент отметил, что у Австрии и Украины «длительные исторические отношения», а новые вызовы требуют их укрепления и усиления.

«Благодарен Австрии за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», — написал Зеленский.

Ранее в Киеве заявляли, что 15—16 сентября Зеленский совершит официальный визит в Австрию

Как ожидается, он проведёт переговоры с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, канцлером Себастьяном Курцем и главой парламента Вольфгангом Соботкой.

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