ЦИК Украины планирует допустить к голосованию граждан с ОРВИ

Член Центризбиркома Украины Сергей Постивый заявил, что карантин не является поводом для отмены выборов в стране в октябре. Для граждан с симптомами ОРВИ на Украине не планируется ограничивать доступ к избирательным участкам.

По его словам, избирательное право определено Конституцией и власти не могут его ограничить.

«В частности, точно не будет ограничено право избирателей даже при наличии признаков острой респираторной болезни или повышенной температуры более 37,2 градуса, как предлагает Минздрав», — приводит его слова УНН.

Постивый заявил, что для граждан с симптомами ОРВИ рекомендовано выделить отдельную кабинку и урну для голосования, которая «после каждого избирателя должна дезинфицироваться».

Верховная рада Украины назначила очередные местные выборы в стране на 25 октября.

Ранее сообщалось, что на Украине за сутки выявили 2476 новых случаев коронавируса.