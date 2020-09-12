Назарбаев встретился с главой МИД Китая

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Глава совета безопасности Казахстана, бывший президент страны Нурсултан Назарбаев встретился с главой МИД Китая Ван И.
Назарбаев встретился с главой МИД Китая
  • © Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

«Мы подписали договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, решили все вопросы по границе. Никаких проблем в наших отношениях не было, так должно быть и дальше. Казахстан поддерживает многие инициативы Китая. Одной из них является реализация программы «Один пояс, один путь». Она была озвучена председателем Си Цзиньпином здесь — в Казахстане», — приводит РИА Новости слова Назарбаева.

Глава МИД КНР отметил достижения Казахстана и поблагодарил Назарбаева за весомый вклад в развитие всесторонних казахстанско-китайских отношений.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что очередная регулярная встреча глав правительств России и Китая состоится в конце года.

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