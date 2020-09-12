Число случаев коронавируса в Узбекистане превысило 46 тысяч

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Число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Узбекистане за сутки увеличилось на 571 и достигло 46 498, сообщила пресс-служба Минздрава страны.
Число случаев коронавируса в Узбекистане превысило 46 тысяч
  • © REUTERS/Mukhammadsharif Mamatkulov

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на ведомство, за последние 24 часа зафиксировано семь случаев смерти пациентов с COVID-19 в стране, общее число жертв с начала пандемии составило 382.

Общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 43 023.

В июле ФАН передавало, что заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико назвал сложной ситуацию с COVID-19 в мире.

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