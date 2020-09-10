Киргизия и Казахстан возобновляют авиасообщение

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Казахстан и Киргизия решили возобновить регулярное пассажирское авиасообщение с 17 сентября.
Киргизия и Казахстан возобновляют авиасообщение
  • РИА Новости

«С 17 сентября возобновятся регулярные авиарейсы по маршруту Алма-Ата — Бишкек — Алма-Ата», — приводит ТАСС сообщение республиканского штаба Киргизии по борьбе с коронавирусом.

Рейсы в Алма-Ату и обратно пока будут осуществляться раз в неделю с последующим увеличением их количества.

Ранее Киргизия открыла рейсы в ОАЭ и Турцию. С 14 сентября начнутся полеты из Бишкека в Ташкент.

Ранее сообщалось, что Россия возобновила авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами.

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