Киргизия и Казахстан возобновляют авиасообщение

Казахстан и Киргизия решили возобновить регулярное пассажирское авиасообщение с 17 сентября.

«С 17 сентября возобновятся регулярные авиарейсы по маршруту Алма-Ата — Бишкек — Алма-Ата», — приводит ТАСС сообщение республиканского штаба Киргизии по борьбе с коронавирусом.

Рейсы в Алма-Ату и обратно пока будут осуществляться раз в неделю с последующим увеличением их количества.

Ранее Киргизия открыла рейсы в ОАЭ и Турцию. С 14 сентября начнутся полеты из Бишкека в Ташкент.

Ранее сообщалось, что Россия возобновила авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами.