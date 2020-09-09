Токаев подписал указ об образовании МЧС Казахстана

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о воссоздании в стране Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Токаев подписал указ об образовании МЧС Казахстана
  • Reuters

«В целях модернизации и повышения эффективности системы государственного управления постановляю образовать Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан», — приводит ТАСС указ.

Новому ведомству будут переданы некоторые полномочия МВД, Министерства индустрии и инфраструктурного развития, а также Министерства национальной экономики.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана в 2014 году было упразднено, его полномочия перешли к Министерству внутренних дел, в котором был создан комитет по ЧС.

Также Токаев поручил создать агентство по стратегическому планированию и реформам и агентство по защите и развитию конкуренции.

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