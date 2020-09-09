Лукашенко назначил нового генпрокурора Белоруссии
- Reuters
Об этом сообщает БЕЛТА.
Швед до настоящего времени возглавлял Государственный комитет судебных экспертиз.
Лукашенко отметил, что Александр Конюк работал в должности генерального прокурора девять лет.
«Более того, человек надёжный, государственный, человек военный, прошёл Афганистан, мы это знаем. Знает иностранные языки. У него есть желание поработать на дипломатической службе. Я не возражаю против такого желания. Надо связаться с министром иностранных дел и попросить его подготовить свои предложения», — отметил он.
Ранее Лукашенко принял решение назначить Анатолия Сивака, который возглавлял Мингорисполком, вице-премьером. Также Лукашенко сменил председателя КГБ республики.