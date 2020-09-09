Лукашенко назначил нового генпрокурора Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Андрея Шведа генеральным прокурором страны.

Об этом сообщает БЕЛТА.

Швед до настоящего времени возглавлял Государственный комитет судебных экспертиз.

Лукашенко отметил, что Александр Конюк работал в должности генерального прокурора девять лет.

«Более того, человек надёжный, государственный, человек военный, прошёл Афганистан, мы это знаем. Знает иностранные языки. У него есть желание поработать на дипломатической службе. Я не возражаю против такого желания. Надо связаться с министром иностранных дел и попросить его подготовить свои предложения», — отметил он.

Ранее Лукашенко принял решение назначить Анатолия Сивака, который возглавлял Мингорисполком, вице-премьером. Также Лукашенко сменил председателя КГБ республики.