Симоньян рассказала об интервью с Лукашенко

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» поделилась впечатлениями от интервью с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Он совершенно не подавлен. Он очень много шутил и до, и после интервью (и местами во время интервью), много смеялся, был в очень убедительно весёлом — не напускном весёлом, а по-настоящему весёлом — и уверенном настроении и бодром расположении духа», — рассказала Симоньян.

По её словам, белорусскому лидеру несколько раз задавали вопросы личного свойства — например, обидно ли ему, что часть людей, которые традиционно были за него, стали выступать против.

«Он сказал (как мне показалось, довольно искренне, хотя сложно оценить искренность человека, с которым ты близко не знаком) — он сказал, что да, ему очень обидно. И даже, что это трагично для него. В его голосе была горечь, и нам даже показалось, что у него немножко глаза в этот момент увлажнились», — сказала Симоньян.

Она отметила, что было всего два-три таких эпизода в течение двухчасового интервью, в целом же Лукашенко был очень бодр и стремился донести до журналистов своё видение сложившейся ситуации.

8 сентября Лукашенко дал интервью RT и другим российским СМИ.