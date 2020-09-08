В Азербайджане число случаев коронавируса достигло 37 557

В Азербайджане число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 37 557.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб при кабмине страны.

«В Азербайджане выявлены еще 139 случаев заражения коронавирусом, 128 вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 37 557 фактов заражения коронавирусной инфекцией», — сообщили в оперштабе.

За всё время 552 человека с коронавирусной инфекцией скончались. Выздоровели 34 965 пациентов.

Ранее вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.