«Роскосмос» предложил Казахстану часть оборудования на Байконуре

Госкорпорация «Роскосмос» предложила Казахстану забрать некоторое оборудование стартовой площадки, с которой раньше запускали «Буран». Об этом сообщили в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

«На площадке 110 космодрома Байконур расположен стартовый комплекс ракеты-носителя «Энергия». Объект находится в ведении и охраняется филиалом АО «ЦЭНКИ» — Космический центр «Южный», он выведен из эксплуатации. В настоящий момент никакие работы на площадке не ведутся. Однако на согласовании находится вопрос о передаче Республике Казахстан некоторых агрегатов площадки, в частности наземных кабель-каналов», — цитирует центр РИА Новости.

Предложение о возврате арендованного Россией и не используемого ей имущества уже направлено Казахстану, оно находится на рассмотрении.

Агентство уточняет, что ранее 110-ю площадку использовали для пусков советской лунной ракеты Н-1. Потом её переделали для запуска сверхтяжёлой ракеты «Энергия» с космическим кораблём «Буран».

В августе на космодром Байконур доставили многофункциональный лабораторный модуль «Наука». В 2021 году его планируется отправить на Международную космическую станцию.

