Число случаев коронавируса в Белоруссии превысило 73 тысячи

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Белоруссии достигло 73 031.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.

Уточняется, что за сутки в стране выявили 172 новых случая коронавируса и пять жертв COVID-19.

Всего с момента распространения вируса в стране скончались 716 пациентов.

«В Белоруссии на 7 сентября выздоровели и выписаны 71 883 пациента, у которых ранее был подтверждён диагноз COVID-19», — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Белоруссии Роман Головченко принял решение испытать на себе российскую вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.

Вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19 в мире.