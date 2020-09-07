Солдат внутренних войск Белоруссии рассказал, как его сбила машина во время протестов

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Солдат внутренних войск МВД Белоруссии рассказал RT, как его сбила машина во время протестных акций в центре Минска в августе.
Солдат внутренних войск Белоруссии рассказал, как его сбила машина во время протестов
  • Reuters

По его словам, в ночь с 9 на 10 августа он вместе со своим подразделением оказался на улице Притыцкого, около станции метро «Спортивная». К моменту прибытия внутренних войск там уже начались беспорядки.

Евгений сообщил, что он и его сослуживцы получили приказ оттеснить разъярённую толпу. Военнослужащие выставили оцепление, и в этот момент в них на скорости врезался легковой автомобиль. Двое сотрудников получили ранения. Водитель развернулся и вновь направил на них машину.

«Я увидел, что машина двигается не быстро, и принял решение запрыгнуть на капот, чтобы закрыть водителю обзор. Но в этот момент водитель резко нажал на газ и сбил меня. Я перелетел через крышу», — рассказал мужчина.

По его словам, при падении он ударился об асфальт плечом и коленом. Сначала он отказался от госпитализации, но через несколько часов его самочувствие ухудшилось, открылось сильное кровотечение. Евгения на скорой доставили в больницу, где он проходил лечение шесть дней.

Он сообщил, что водитель автомобиля скрылся с места преступления и до сих пор не задержан. По факту наезда на людей прокуратура Минска возбудила уголовное дело по статье «Покушение на убийство сотрудника МВД».

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