Порошенко сравнил санкции России против него со «знаком качества»

Депутат Верховной рады, бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что введённые Россией против него санкции являются «государственной наградой».

«Россия ввела персональные санкции против меня как пятого президента Украины. Считаю, это как государственная награда. Это как знак качества», — написал Порошенко в Facebook.

4 сентября сообщалось, что правительство России ввело персональные санкции против ряда украинских граждан, в том числе в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Ограничительные экономические меры введены против ещё 40 лиц, включая члена политсовета украинской партии «Голос» Святослава Вакарчука, экс-представителя Порошенко в Верховной раде Ирину Луценко и народного депутата из фракции «Батькивщина» Валентина Наливайченко.