Порошенко сравнил санкции России против него со «знаком качества»

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Депутат Верховной рады, бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что введённые Россией против него санкции являются «государственной наградой».
Порошенко сравнил санкции России против него со «знаком качества»
  • Reuters

«Россия ввела персональные санкции против меня как пятого президента Украины. Считаю, это как государственная награда. Это как знак качества», — написал Порошенко в Facebook.

4 сентября сообщалось, что правительство России ввело персональные санкции против ряда украинских граждан, в том числе в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Ограничительные экономические меры введены против ещё 40 лиц, включая члена политсовета украинской партии «Голос» Святослава Вакарчука, экс-представителя Порошенко в Верховной раде Ирину Луценко и народного депутата из фракции «Батькивщина» Валентина Наливайченко.

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