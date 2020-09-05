Порошенко сравнил санкции России против него со «знаком качества»
- Reuters
«Россия ввела персональные санкции против меня как пятого президента Украины. Считаю, это как государственная награда. Это как знак качества», — написал Порошенко в Facebook.
4 сентября сообщалось, что правительство России ввело персональные санкции против ряда украинских граждан, в том числе в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Ограничительные экономические меры введены против ещё 40 лиц, включая члена политсовета украинской партии «Голос» Святослава Вакарчука, экс-представителя Порошенко в Верховной раде Ирину Луценко и народного депутата из фракции «Батькивщина» Валентина Наливайченко.