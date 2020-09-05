В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 72 663

В Белоруссии число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 72 663.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что по состоянию на 5 сентября в Белоруссии выздоровели и выписаны 71 843 пациента, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19.

Всего проведён 1 574 991 тест.

Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 705 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».

Ранее вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19 в мире.