СМИ сообщили о взрыве в центре Тбилиси
У здания филармонии в центре Тбилиси произошёл взрыв, на месте мобилизованы спасательные бригады и полиция. Об этом пишет Sputnik Грузия.
- Reuters
По предварительной информации, как отмечается, в результате произошедшего есть пострадавшие.
Сообщается, что взрыв произошёл в результате утечки природного газа.
В настоящее время территория вокруг филармонии оцеплена.
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