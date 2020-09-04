СМИ сообщили о взрыве в центре Тбилиси

У здания филармонии в центре Тбилиси произошёл взрыв, на месте мобилизованы спасательные бригады и полиция. Об этом пишет Sputnik Грузия.

Reuters

По предварительной информации, как отмечается, в результате произошедшего есть пострадавшие. Сообщается, что взрыв произошёл в результате утечки природного газа. В настоящее время территория вокруг филармонии оцеплена.