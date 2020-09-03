Сотрудник МЧС Белоруссии заявил о травле из-за снятого со здания красно-белого флага
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«Сразу упала целая пачка оскорблений в Instagram, около 700 комментариев. И что, я разве теперь не пожарный? Не профессионал? Я даже не думаю увольняться или что-то ещё. Таких мыслей не было. Люди разные, и не без этого в нашем обществе», — рассказал RT Игорь Романенок.
Ранее в сети интернет были опубликованы личные данные нескольких сотрудников МЧС Белоруссии. В открытый доступ попали фотографии, телефоны и адреса спасателей.
Как отмечается, в Минске в последнее время становится всё более популярным новый флешмоб, когда на фасады жилых домов вывешивают огромные бело-красно-белые флаги, которые не являются государственными символами Белоруссии.