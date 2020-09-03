Сотрудник МЧС Белоруссии заявил о травле из-за снятого со здания красно-белого флага

Игорь Романенок, спасатель пожарной аварийно-спасательной части в Минске, рассказал, что ежедневно получает тысячи оскорблений и угроз в свой адрес. Отмечается, что травля началась после того, как он убрал с фасада жилого дома красно-белый флаг.

«Сразу упала целая пачка оскорблений в Instagram, около 700 комментариев. И что, я разве теперь не пожарный? Не профессионал? Я даже не думаю увольняться или что-то ещё. Таких мыслей не было. Люди разные, и не без этого в нашем обществе», — рассказал RT Игорь Романенок.

Ранее в сети интернет были опубликованы личные данные нескольких сотрудников МЧС Белоруссии. В открытый доступ попали фотографии, телефоны и адреса спасателей.

Как отмечается, в Минске в последнее время становится всё более популярным новый флешмоб, когда на фасады жилых домов вывешивают огромные бело-красно-белые флаги, которые не являются государственными символами Белоруссии.