Министр обороны Белоруссии 4 сентября посетит Москву

Белорусский министр обороны Виктор Хренин 4 сентября посетит Москву, где примет участие в заседании глав оборонных ведомств стран СНГ, ШОС и ОДКБ.

Об этом информирует пресс-служба Минобороны Белоруссии.

«4 сентября с целью участия в совместном заседании министров обороны... состоится визит министра обороны Республики Беларусь генерал-майора Виктора Хренина в город Москву», — заявили в министерстве.

Хренин в ходе заседания выступит с докладом о международной и региональной безопасности.

В Минске добавили, что участие министра в заседании позволит подтвердить приверженность Белоруссии обязательствам в рамках международных организаций.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин посетит Белоруссию.