Министр обороны Белоруссии 4 сентября посетит Москву
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- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба Минобороны Белоруссии.
«4 сентября с целью участия в совместном заседании министров обороны... состоится визит министра обороны Республики Беларусь генерал-майора Виктора Хренина в город Москву», — заявили в министерстве.
Хренин в ходе заседания выступит с докладом о международной и региональной безопасности.
В Минске добавили, что участие министра в заседании позволит подтвердить приверженность Белоруссии обязательствам в рамках международных организаций.
Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин посетит Белоруссию.