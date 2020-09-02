Министр обороны Белоруссии 4 сентября посетит Москву

Короткая ссылка
Белорусский министр обороны Виктор Хренин 4 сентября посетит Москву, где примет участие в заседании глав оборонных ведомств стран СНГ, ШОС и ОДКБ.
Министр обороны Белоруссии 4 сентября посетит Москву
  • © Виктор Толочко
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба Минобороны Белоруссии.

«4 сентября с целью участия в совместном заседании министров обороны... состоится визит министра обороны Республики Беларусь генерал-майора Виктора Хренина в город Москву», — заявили в министерстве.

Хренин в ходе заседания выступит с докладом о международной и региональной безопасности.

В Минске добавили, что участие министра в заседании позволит подтвердить приверженность Белоруссии обязательствам в рамках международных организаций.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин посетит Белоруссию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить