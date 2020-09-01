Корреспондента РИА Новости отпустили из отделения МВД в Минске
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- РИА Новости
Об этом сообщило РИА Новости.
По его данным, вместе с Рубцовым отпущен сотрудник белорусского НТВ.
В отделении остались шесть белорусских журналистов.
Корреспондент рассказал, что милиция обращалась корректно с задержанными журналистами и «извинилась за доставленные неудобства».
Ранее в Минске задержали ряд журналистов, в том числе корреспондента РИА Новости, для проверки документов.
Отмечалось, что всего восемь журналистов были доставлены в Октябрьское РУВД Минска.