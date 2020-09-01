Корреспондента РИА Новости отпустили из отделения МВД в Минске

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Корреспондента РИА Новости Кирилла Рубцова, освещавшего акции протеста, отпустили из отделения внутренних дел в Минске после проверки документов.
Корреспондента РИА Новости отпустили из отделения МВД в Минске
  • © Михаил Рудаков
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости

По его данным, вместе с Рубцовым отпущен сотрудник белорусского НТВ.

В отделении остались шесть белорусских журналистов. 

Корреспондент рассказал, что милиция обращалась корректно с задержанными журналистами и «извинилась за доставленные неудобства».

Ранее в Минске задержали ряд журналистов, в том числе корреспондента РИА Новости, для проверки документов.

Отмечалось, что всего восемь журналистов были доставлены в Октябрьское РУВД Минска.

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