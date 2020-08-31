В Таджикистане за сутки выявили 33 случая коронавируса
- © Максим Богодвид
- РИА Новости
«В Таджикистане за последние сутки выявлено 33 новых случая инфицирования COVID-19, в общей сложности количество заболевших коронавирусом в стране составило 8583», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что всего 7376 человек выздоровели, 68 пациентов с коронавирусом скончались.
Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.