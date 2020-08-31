В Таджикистане за сутки выявили 33 случая коронавируса

В Таджикистане за сутки выявили 33 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

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РИА Новости

«В Таджикистане за последние сутки выявлено 33 новых случая инфицирования COVID-19, в общей сложности количество заболевших коронавирусом в стране составило 8583», — сообщили в ведомстве. Отмечается, что всего 7376 человек выздоровели, 68 пациентов с коронавирусом скончались. Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.