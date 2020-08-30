На Украине заявили об угрозе экологической катастрофы хуже Чернобыля

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Ситуация с шахтными водами в Донбассе может привести к ещё большей экологической катастрофе, чем авария на Чернобыльской АЭС, заявил первый премьер-министр Украины, замглавы украинской делегации в трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Витольд Фокин.
На Украине заявили об угрозе экологической катастрофы хуже Чернобыля
  • Reuters

По его словам, разрушение инфраструктуры в Донбассе привело к тому, что многие шахты оказались затоплены и брошены на произвол судьбы. Несколько сотен водонакопителей и шламоотстойников переполнены, отметил он.

Если в ближайшее время не принять меры, то вода заполнит все местные реки и озёра, войдёт в Азовское и Чёрное моря, считает Фокин.

«Многие закрывают глаза на это, но надвигающееся бедствие может стать неизмеримо большим, чем чернобыльская авария», — сказал политик в интервью «Страна.ua».

В 2019 году бывший украинский лидер Пётр Порошенко в ходе дебатов на Генассамблее ООН допустил возможность техногенной катастрофы в Донбассе.

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