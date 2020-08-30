Оператор А1 снизил пропускную способность мобильного интернета в Минске

Белорусский мобильный оператор А1 сообщил, что по требованию государственных органов 30 августа снизил пропускную способность мобильного интернета в Минске.

Об этом говорится в сообщении на сайте оператора.

«В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 30 августа на территории города Минска снижена пропускная способность мобильного интернета», — заявил оператор связи.

Отмечается, что из-за этого ухудшится качество сервиса передачи данных либо услуга будет временно недоступна.

Ранее сообщалось, что в Минске задержали 125 участников акции протеста.