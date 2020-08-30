Оператор А1 снизил пропускную способность мобильного интернета в Минске

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Белорусский мобильный оператор А1 сообщил, что по требованию государственных органов 30 августа снизил пропускную способность мобильного интернета в Минске.
Оператор А1 снизил пропускную способность мобильного интернета в Минске
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Об этом говорится в сообщении на сайте оператора. 

«В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 30 августа на территории города Минска снижена пропускная способность мобильного интернета», — заявил оператор связи.

Отмечается, что из-за этого ухудшится качество сервиса передачи данных либо услуга будет временно недоступна.

Ранее сообщалось, что в Минске задержали 125 участников акции протеста.

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