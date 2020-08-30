Россия предоставила Южной Осетии тесты на 10 тысяч исследований на COVID-19
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- РИА Новости
«Роспотребнадзор выделил нам тест-системы на 10 тыс. исследований вместе с необходимыми для их проведения реагентами», — рассказала Гаглоева.
По её словам, «одна часть уже поступила в республику».
«Вторую часть мы ожидаем в понедельник», — заявила Гаглоева.
Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.