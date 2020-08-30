Россия предоставила Южной Осетии тесты на 10 тысяч исследований на COVID-19

Заместитель главы Югосетпотребнадзора Анна Гаглоева сообщила в беседе с ТАСС, что Роспотребнадзор предоставил Южной Осетии дополнительные тест-системы на 10 тыс. исследований по выявлению коронавирусной инфекции COVID-19.

«Роспотребнадзор выделил нам тест-системы на 10 тыс. исследований вместе с необходимыми для их проведения реагентами», — рассказала Гаглоева.

По её словам, «одна часть уже поступила в республику».

«Вторую часть мы ожидаем в понедельник», — заявила Гаглоева.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.