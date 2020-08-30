В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 41 303
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.
«По состоянию на 30 августа 2020 года 10:00 (08:00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 41 303», — говорится в сообщении.
Всего 38 359 человек выздоровели, 311 пациентов с коронавирусом скончались.
Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.