В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 41 303

В Узбекистане число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 41 303.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.

«По состоянию на 30 августа 2020 года 10:00 (08:00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 41 303», — говорится в сообщении.

Всего 38 359 человек выздоровели, 311 пациентов с коронавирусом скончались.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.