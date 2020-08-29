В Молдавии за сутки выявили 500 случаев коронавируса
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Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения страны.
За сутки в Молдавии обработали 2445 тестов на наличие коронавирусной инфекции.
«В результате выяснилось, что 500 результатов оказались положительными. Таким образом, общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдавии составляет 36 404», — заявили в ведомстве.
За всё время пандемии выздоровели 25 139 пациентов. Общее число летальных исходов составило 990.
Ранее министр здравоохранения Молдавии заболела коронавирусной инфекцией.