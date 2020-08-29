В Молдавии за сутки выявили 500 случаев коронавируса

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Молдавии возросло на 500 и достигло 36 404.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения страны.

За сутки в Молдавии обработали 2445 тестов на наличие коронавирусной инфекции.

«В результате выяснилось, что 500 результатов оказались положительными. Таким образом, общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдавии составляет 36 404», — заявили в ведомстве.

За всё время пандемии выздоровели 25 139 пациентов. Общее число летальных исходов составило 990.

Ранее министр здравоохранения Молдавии заболела коронавирусной инфекцией.