В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 71 523

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В Белоруссии число выявленных случаев коронавирусной инфекции достигло 71 523.
В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 71 523
  • Reuters

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что по состоянию на 29 августа в Белоруссии выздоровели и выписаны 70 207 пациентов, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19.

Всего проведено 1 517 128 тестов.

Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умер 671 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».

Ранее вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19 в мире.

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