В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 40 953

В Узбекистане число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 40 953.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.

«По состоянию на 29 августа 2020 года 10:00 (8:00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 40 953», — говорится в сообщении.

Всего 37 947 человек выздоровели, 305 пациентов с коронавирусом скончались.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.