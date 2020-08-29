В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 40 953
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.
«По состоянию на 29 августа 2020 года 10:00 (8:00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 40 953», — говорится в сообщении.
Всего 37 947 человек выздоровели, 305 пациентов с коронавирусом скончались.
Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.