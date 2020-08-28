В МИД Украины отреагировали на слова бывшего министра о Донбассе

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Слова бывшего главы МИД Украины, посла в Великобритании Вадима Пристайко о варианте временного отказа от идеи возвращения контроля в Донбассе являются его личным мнением. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
В МИД Украины отреагировали на слова бывшего министра о Донбассе
  • РИА Новости

«Это личное мнение Вадима Пристайко, а не посла Украины в Великобритании, и оно не отражает позицию Министерства иностранных дел и нашего государства», — сказал он в интервью «Европейской правде».

Как отметил министр, позиция Украины остаётся неизменной.

«Украина стремится восстановить свою территориальную целостность и суверенитет над всей территорией в международно признанных границах», — заявил Кулеба.

По его словам, не было ни одного дня, чтобы украинская сторона «не работала над достижением этой цели».

«В этой работе не может быть пауз или отсрочек. Наша земля до сих пор оккупирована, а наши люди до сих пор страдают в оккупации. Позиция президента Зеленского и моя как министра проста — Украина не разбрасывается своей землёй и людьми», — добавил глава МИД.

Ранее Пристайко заявил, что в случае провала Минских соглашений Украина могла бы временно отказаться от идеи возвращения контроля в Донбассе в пользу сохранения «западного вектора».

20 июля украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о назначении Пристайко послом в Соединённом Королевстве. 

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