Задержанные в Белоруссии журналисты отпущены после проверки документов

Пресс-секретарь российского посольства в Белоруссии Алексей Маскалёв прокомментировал ситуацию с задержаниями журналистов в республике.

«Всех журналистов российских СМИ, которые были доставлены в несколько отделений милиции Минска с акции в четверг, оперативно отпустили после проверки документов», — цитирует РИА Новости Маскалёва.

По его словам, те журналисты, у кого была аккредитация при МИД Белоруссии, продолжают работать, те, у кого её нет, вернутся в Россию в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Союз журналистов России следит за ситуацией с сотрудниками российских СМИ в Белоруссии, доставленными в РУВД.