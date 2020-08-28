Задержанные в Белоруссии журналисты отпущены после проверки документов
- РИА Новости
- © Виктор Толочко
«Всех журналистов российских СМИ, которые были доставлены в несколько отделений милиции Минска с акции в четверг, оперативно отпустили после проверки документов», — цитирует РИА Новости Маскалёва.
По его словам, те журналисты, у кого была аккредитация при МИД Белоруссии, продолжают работать, те, у кого её нет, вернутся в Россию в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что Союз журналистов России следит за ситуацией с сотрудниками российских СМИ в Белоруссии, доставленными в РУВД.