Число случаев коронавируса в Казахстане достигло 105 408

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В Казахстане число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 105 408.
Число случаев коронавируса в Казахстане достигло 105 408
  • © REUTERS/Pavel Mikheyev

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на межведомственную комиссию по нераспространению коронавируса при правительстве Казахстана.

«Зарегистрированы 165 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них носителей с симптомами — 111, бессимптомных носителей — 54. Всего в стране подтверждены 105 408 случаев», — говорится в сообщении. 

Отмечается, что всего выздоровели 95 253 человека. 1554 пациента с COVID-19 скончались.

Ранее вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.

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