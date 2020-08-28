Число случаев коронавируса в Казахстане достигло 105 408

В Казахстане число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 105 408.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на межведомственную комиссию по нераспространению коронавируса при правительстве Казахстана.

«Зарегистрированы 165 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них носителей с симптомами — 111, бессимптомных носителей — 54. Всего в стране подтверждены 105 408 случаев», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего выздоровели 95 253 человека. 1554 пациента с COVID-19 скончались.

Ранее вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.