В Белоруссии пресечён ввоз иностранной антигосударственной агитационной продукции

Белорусские пограничники пресекли ввоз в страну иностранной антигосударственной агитационной продукции.

Об этом RT сообщили в Государственном пограничном комитете РБ.

Отмечается, что листовки, брошюры, а также другая атрибутика ввозились в основном на автомобилях с иностранными регистрационными знаками.

Как уточняется, продукция была изъята.

Иностранным гражданам было отказано во въезде на территорию Белоруссии.

Количество подобных случаев не уточняется.

В Госпогранкомитете сообщили, что всего за период с 1 по 24 августа 155 гражданам Украины, Латвии, Литвы и Эстонии было отказано в посещении Белоруссии из-за отсутствия действительных документов или оснований для посещения страны.