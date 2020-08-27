В Южной Осетии прокомментировали отношения с Грузией

Депутат парламента республики Южная Осетия Давид Санакоев прокомментировал отношения с Грузией.

Об этом, как отмечает ФАН, он сказал в эфире медиагруппы «Патриот».

«У нас сейчас единственный официальный формат общения с Грузией — это Женевские дискуссии. Грузия, Абхазия и Южная Осетия в них представлены по-разному. Проблема в том, что партнёры Грузии, в том числе блок НАТО, помогают ей подготовиться к серьёзным наступательным действиям против непризнанных республик», — выразил мнение депутат.

В середине июля в МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии.