В Южной Осетии прокомментировали отношения с Грузией

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Депутат парламента республики Южная Осетия Давид Санакоев прокомментировал отношения с Грузией.
В Южной Осетии прокомментировали отношения с Грузией
  • © РИА Новости / Михаил Мокрушин

Об этом, как отмечает ФАН, он сказал в эфире медиагруппы «Патриот».

«У нас сейчас единственный официальный формат общения с Грузией — это Женевские дискуссии. Грузия, Абхазия и Южная Осетия в них представлены по-разному. Проблема в том, что партнёры Грузии, в том числе блок НАТО, помогают ей подготовиться к серьёзным наступательным действиям против непризнанных республик», — выразил мнение депутат. 

В середине июля в МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии

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