В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 70 974

В Белоруссии число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 70 974.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что по состоянию на 26 августа в Белоруссии выздоровели и выписаны 69 378 пациентов, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19.

Всего проведено 1 487 902 теста.

Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 657 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».

Ранее вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19 в мире.