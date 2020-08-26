В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 70 974
- Reuters
Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.
Отмечается, что по состоянию на 26 августа в Белоруссии выздоровели и выписаны 69 378 пациентов, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19.
Всего проведено 1 487 902 теста.
Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 657 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».
Ранее вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19 в мире.