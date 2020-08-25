Милиция сообщила о нескольких задержаниях на акции протеста в Минске

Сотрудники милиции Белоруссии задержали несколько участников несанкционированной акции протеста в центре Минска, заявила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

«Были задержания сотрудниками милиции, это всё в рамках административного процесса. Задержаны несколько человек, которые участвовали на площади Независимости в несанкционированной акции», — цитирует её РИА Новости.

24 августа также сообщалось о задержаниях у Дома правительства Белоруссии в Минске.

По данным МВД Белоруссии, в акциях протеста в воскресенье, 23 августа, приняли участие около 20 тыс. человек в Минске и не более 3 тыс. — в Бресте и Гродно.