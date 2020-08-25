В Белоруссии против участников протестов возбудили три уголовных дела

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МВД Белоруссии сообщило о возбуждении трёх уголовных дел за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудников милиции в ходе несанкционированных митингов в понедельник, 24 августа.
В Белоруссии против участников протестов возбудили три уголовных дела
  • Reuters

«Возбуждено три уголовных дела за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудников ОВД», — говорится в сообщении

Как отмечается, за сутки за участие в несогласованных массовых мероприятиях составлено 39 протоколов об административных правонарушениях.

По данным ведомства, наибольшее число участников протестных акций было в Минске, Бресте, Гродно и Солигорске, их общая численность составила около 2 тыс. человек.

Ранее в министерстве заявили, что в воскресной акции оппозиции в Минске приняли участие около 20 тыс. человек.

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