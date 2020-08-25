В Белоруссии против участников протестов возбудили три уголовных дела
- Reuters
«Возбуждено три уголовных дела за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудников ОВД», — говорится в сообщении.
Как отмечается, за сутки за участие в несогласованных массовых мероприятиях составлено 39 протоколов об административных правонарушениях.
По данным ведомства, наибольшее число участников протестных акций было в Минске, Бресте, Гродно и Солигорске, их общая численность составила около 2 тыс. человек.
Ранее в министерстве заявили, что в воскресной акции оппозиции в Минске приняли участие около 20 тыс. человек.