Ставший героем мема белорусский силовик рассказал о происходящем на фотографии с акции протеста

Белорусский сотрудник внутренних войск, ставший героем известной фотографии с протестов в Минске, рассказал корреспонденту RT Игорю Жданову, что происходит на снимке.

«У нас был один задержанный. У него было алкогольное и очень сильное наркотическое опьянение. Нам потом уже передали: слава богу, что нашли медиков, потому что могла быть беда. Его задержали — он находился в нашем транспорте», — рассказал силовик.

Он отметил, что увидел скорую помощь примерно в 100 метрах.

«И я дал команду своим парням, что надо его в эту скорую доставить... Он просто был без сознания. Лёг и лежит на земле. Я пытаюсь привести его в чувство. И тут же, справа, метрах в 50, стоят люди и кричат: «Отпусти его!» Я им говорю, что оказываю ему медпомощь, а они не слышат. Народ просто обезумел. Тут я встаю, убираю от него руки, показываю: я его отпустил — и что теперь?.. Я сказал своему товарищу, чтобы бежал за медиками... и эвакуировали его в скорую», — отметил мужчина.

Полное интервью смотрите на RT во вторник, 25 августа.