Зеленский рассказал о преимуществах Украины на английском языке

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Президент Украины Владимир Зеленский в День независимости опубликовал видеоролик на английском языке, рассказывающий иностранной аудитории о преимуществах страны.
Зеленский рассказал о преимуществах Украины на английском языке
  • Reuters

Видео опубликовано на странице Зеленского в Facebook.

В частности, в нём Киев сравнивается с Берлином, Одесса — с Венецией, а Херсон — с Мальдивами.

Президент назвал Украину новым мировым технологическим центром с высококлассными инженерами и низкими налогами в IT-секторе. Также он рассказал о внедрении земельной реформы и о плодородных сельскохозяйственных землях страны.

«Весь мир может достигнуть успехов с Украиной», — отметил Зеленский.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко направил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому поздравление по случаю Дня независимости Украины.

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