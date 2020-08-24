«Белавиа» продлила приостановку рейсов в Россию до 14 сентября

Белорусская авиакомпания «Белавиа» продлила приостановку рейсов в ряд городов России до 14 сентября, в другие — до 24 сентября.

«В связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом авиакомпания «Белавиа» продлевает приостановку выполнения полётов… во все пункты России по 14 сентября (Воронеж, Казань, Нижний Новгород — по 24 октября)», — приводит РИА Новости сообщение авиакомпании.

Уточняется, что под всеми пунктами подразумеваются Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Краснодар, Сочи и Ростов-на-Дону.

Отмечается также, что соответствующее решение принято «в связи с отсутствием разрешения со стороны Российской Федерации».

Ранее сообщалось, что «Белавиа» продлила приостановку рейсов во все населённые пункты России до 31 августа.