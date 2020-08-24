«Белавиа» продлила приостановку рейсов в Россию до 14 сентября
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- РИА Новости
«В связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом авиакомпания «Белавиа» продлевает приостановку выполнения полётов… во все пункты России по 14 сентября (Воронеж, Казань, Нижний Новгород — по 24 октября)», — приводит РИА Новости сообщение авиакомпании.
Уточняется, что под всеми пунктами подразумеваются Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Краснодар, Сочи и Ростов-на-Дону.
Отмечается также, что соответствующее решение принято «в связи с отсутствием разрешения со стороны Российской Федерации».
Ранее сообщалось, что «Белавиа» продлила приостановку рейсов во все населённые пункты России до 31 августа.