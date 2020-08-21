Число попыток незаконного ввоза валюты в Белоруссию выросло в четыре раза

Количество попыток незаконного ввоза иностранной валюты в Белоруссию из-за пределов ЕАЭС в августе увеличилось в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается на сайте Государственного таможенного комитета.

Как отмечается, за 20 дней месяца уже выявлен 51 случай ввоза валюты на общую сумму более $300 тыс. Эти средства были изъяты в части превышения суммы, разрешённой к перемещению через таможенную границу без декларирования.

«Данные цифры в четыре раза превышают аналогичные показатели за август 2019 года», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с таможенными правилами ЕАЭС перемещаемые через таможенную границу наличные денежные средства на сумму свыше $10 тыс. в эквиваленте подлежат декларированию. При этом указываются сведения об источнике происхождения наличных денежных средств и о целях их перемещения.