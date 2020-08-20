В Азербайджане анонсировали визит главы МИД в Россию

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Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов планирует совершить визит в Россию 26 августа.
В Азербайджане анонсировали визит главы МИД в Россию
  • © Arne Dedert/dpa
  • globallookpress.com

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на официального представителя внешнеполитического ведомства Лейлу Абдуллаеву.

«Планируется официальный визит министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Российскую Федерацию. Визит состоится 26 августа текущего года», — сообщила Абдуллаева.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провёл со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым телефонный разговор, во время которого они обсудили актуальные темы двусторонней повестки дня.

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