В Азербайджане анонсировали визит главы МИД в Россию

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов планирует совершить визит в Россию 26 августа.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на официального представителя внешнеполитического ведомства Лейлу Абдуллаеву.

«Планируется официальный визит министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Российскую Федерацию. Визит состоится 26 августа текущего года», — сообщила Абдуллаева.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провёл со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым телефонный разговор, во время которого они обсудили актуальные темы двусторонней повестки дня.