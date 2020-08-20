В Азербайджане анонсировали визит главы МИД в Россию
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на официального представителя внешнеполитического ведомства Лейлу Абдуллаеву.
«Планируется официальный визит министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Российскую Федерацию. Визит состоится 26 августа текущего года», — сообщила Абдуллаева.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провёл со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым телефонный разговор, во время которого они обсудили актуальные темы двусторонней повестки дня.